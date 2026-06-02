13 Potongan Tubuh Ditemukan di Lokasi Ledakan Bom Era Perang Dunia II di Biak Numfor

JAKARTA - Tim gabungan menemukan 13 potongan tubuh di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia (PD) II di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Polisi masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan dalam kejadian tersebut.

“Tim gabungan yang melibatkan Basarnas berhasil menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh," kata Kapolres Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Dia menyebutkan, potongan tubuh itu diserahkan kepada Tim Identifikasi Polda Papua dan RSUD Biak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Ari menjelaskan, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Fokus pencarian masih difokuskan di luar area yang menjadi sumber ledakan.

"Fokus pencarian saat ini dilakukan di area Ring 2, khususnya wilayah pantai dan perairan sekitar lokasi kejadian," ujar Ari.