Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

13 Potongan Tubuh Ditemukan di Lokasi Ledakan Bom Era Perang Dunia II di Biak Numfor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |10:44 WIB
13 Potongan Tubuh Ditemukan di Lokasi Ledakan Bom Era Perang Dunia II di Biak Numfor
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Tim gabungan menemukan 13 potongan tubuh di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia (PD) II di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Polisi masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan dalam kejadian tersebut.

“Tim gabungan yang melibatkan Basarnas berhasil menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh," kata Kapolres Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Dia menyebutkan, potongan tubuh itu diserahkan kepada Tim Identifikasi Polda Papua dan RSUD Biak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Ari menjelaskan, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Fokus pencarian masih difokuskan di luar area yang menjadi sumber ledakan.

"Fokus pencarian saat ini dilakukan di area Ring 2, khususnya wilayah pantai dan perairan sekitar lokasi kejadian," ujar Ari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/340/3221971//ledakan_bom_pd_ii_di_biak_numfor-duTO_large.jpg
Ledakan Bom Era PD II di Biak Numfor Rusak 12 Bangunan, Termasuk Rumah dan Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/340/3221928//ledakan-k1ln_large.jpg
Ledakan Dahsyat Bom Sisa Perang Dunia II di Biak Numfor Hancurkan Rumah, 55 Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/340/3221774//ledakan-sOEK_large.jpg
Bom Diduga Peninggalan Perang Dunia II Meledak, 5 Orang Tewas dan 3 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207001//viral-G4iO_large.jpg
Ledakan Bom Guncang Sekolah Yahudi di Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205661//ilustrasi-KoGi_large.jpg
Ledakan Bom di Klub Malam Peru Lukai 33 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203358//ilustrasi-JUTs_large.jpg
Ledakan Bom Guncang Moskow, Tewaskan Pelaku dan Seorang Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement