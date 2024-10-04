Helikopter BNPB Mendarat Darurat di Muarojambi, Warga Sempat Ketakutan

MUAROJAMBI - Akibat cuaca buruk disertai hujan deras dan angin kencang di wilayah Jambi, sebuah pesawat helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendarat darurat di lapangan sepak bola Sengeti, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Tak pelak, bunyi suara gemuruh dari helikopter yang mencoba mendarat darurat menjadi perhatian warga setempat. Terdengar suara gemuruh dari helikopter dengan memutar-mutar dan selanjutnya berhenti membuat warga kaget dan ketakutan.

Menurut Yanto, warga sempat terkejut dengan adanya pesawat helikopter BNPB yang mendarat darurat di lapangan sepak bola Sengeti. "Ternyata terkendala faktor cuaca buruk," katanya, Jumat (4/10/2024).

Kapolsek Sekeren, AKP Taroni Zebua mengakui pendaratan darurat tersebut dikarenakan cuaca buruk di Bandara Sultan Thaha Jambi. "Pesawat helikopter BNPB tersebut bertolak dari Kabupaten Tebo ke Bandara Sultan Thaha Jambi, namun karena ada cuaca buruk hujan dan petir selanjutnya mendarat darurat," ujarnya.

Saat ini, imbuhnya, capung terbang itu sudah dikasih garis polisi untuk pengamanan agar masyarakat dak mendekat. "Pesawat helikopter jenis Puma ini di dalamnya terdapat tiga orang kru pesawat, satu pilot dan co-pilot yang merupakan warga asing serta satu orang teknisi," katanya.

Setelah satu jam melakukan pendaratan darurat, helikopter tersebut kembali melakukan penerbangan menuju Bandara Sultan Thaha di Kota Jambi.

(Fakhrizal Fakhri )