Berakhirnya Romansa Ridwan Kamil-Atalia, Resmi Cerai Setelah 29 Tahun Pernikahan

BANDUNG - Biduk rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi berakhir. Hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya.

Ridwan Kamil dan Atalia merupakah figur yang kerap memamerkan kemesraan. Tak hanya di dunia nyata, di jagat maya pun juga demikian.

Atalia pun mendapat panggilan manis dari Ridwan Kamil, yakni 'Cinta'. Panggilan itu pun menjadi familiar di telinga publik, sehingga mereka ikut menyebut Atalia dengan panggilan Ibu Cinta.

Namun, kisah romansa itu berakhir di meja hakim pengadilan agama setelah 29 tahun pernikahan. Perceraian kedua tokoh itu diputuskan dalam sidang elektronik atau e-court di PA Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Antapani, Kota Bandung, Rabu (7/1/2026).

Salinan telah dikirimkan baik kepada penggugat Atalia Praratya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar maupun tergugat Ridwan Kamil, eks Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung.