Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?

BANDUNG - Atalia Praratya menggugat cerai suaminya Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Gugatan cerai Atalia, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu telah didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung.

Pendaftaran gugatan dilakukan oleh tim kuasa hukum Atalia belum lama ini. Saat ini, PA Kota Bandung menjadwalkan sidang gugatan cerai Atalia.

Panitera PA Kota Bandung Dede Supriadi membenarkan Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil.

Agenda sidang perdana telah dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini. “Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini,” kata Dede kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Namun Dede pengadilan belum bersedia mengungkap detail materi gugatan alasan Atalia menggugat cerai suaminya. Dia juga tak bersedia memberikan informasi nomor perkara gugatan cerai Atalia yang terdaftar di PA Kota Bandung.