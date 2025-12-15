Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rendam 2 Wilayah di Bali, Seorang WNA Tewas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |05:46 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan banjir menerjang dua wilayah di Provinsi Bali pada Minggu (14/12/2025). Seorang warga negara asing (WNA) tewas dalam kejadian tersebut.

1. Banjir Bali

"Bencana hidrometeorologi basah ini mengakibatkan satu warga negara asing meninggal dunia di Kota Denpasar," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/12/2025).

Korban kemudian dibawa ke RS Prof Ngoerah untuk diidentifikasi. Abdul menyampaikan ratusan orang ikut terdampak bencana banjir ini. 

"165 orang sempat dievakuasi ke tempat aman di Kota Denpasar," ucapnya.

Ia melanjutkan, dua wilayah terdampak berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Khusus di Kota Denpasar, banjir tersebar di 4 desa dan 1 kelurahan yang berada di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. 

