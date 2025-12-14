Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polri Evakuasi 1 Jenazah hingga Bangun Jembatan di Sumbar Usai Bencana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |11:19 WIB
Polri Evakuasi 1 Jenazah hingga Bangun Jembatan di Sumbar Usai Bencana
Polri Evakuasi 1 Jenazah hingga Bangun Jembatan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polri melakukan operasi pencarian dan pertolongan korban bencana alam di Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data terakhir, polisi mengevakuasi satu jenazah korban pada Sabtu 13 Desember 2025.

“Pencarian dan evakuasi jenazah oleh Tim SAR Brimob Nusantara di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, berhasil menemukan satu korban meninggal dunia,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (14/12/2025).

Selain evakuasi korban, personel Polri juga melakukan pembersihan rumah warga di Nagari Sawah Laweh, Kampung Tangah, dan Kampung Tanjung, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Polri juga membangun jembatan penghubung antara Jorong Kota Alam dan Jorong Subarang Aia, Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, melalui Tim SAR Brimob Nusantara.

“Pelayanan kesehatan juga diberikan melalui posko kesehatan bagi masyarakat di Jorong Lambeg, Nagari Ampek Koto Tulang Gajah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189759//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-femO_large.jpg
BNPB Kerahkan Klaster Nasional Percepat Tanggap Darurat Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189753//bencana_alam_di_sumatera-09La_large.jpeg
BNPB: Korban Jiwa Bencana di Sumatera Tembus 1.006 Orang dan 217 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189724//polri-5znG_large.jpg
Polri Optimalkan Pemulihan Kondisi Usai Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189723//polri-ndjp_large.jpg
Pulihkan Daerah Terdampak Bencana, Polri Kembali Kirim Bantuan ke Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189698//prabowo-5psP_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Insya Allah Listrik Segera Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189656//pengiriman_bbm-m2Dt_large.jpg
Percepat Pasokan Energi, Pengiriman BBM ke Bener Meriah Lewat Jalur Udara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement