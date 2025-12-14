Polri Evakuasi 1 Jenazah hingga Bangun Jembatan di Sumbar Usai Bencana

JAKARTA – Polri melakukan operasi pencarian dan pertolongan korban bencana alam di Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data terakhir, polisi mengevakuasi satu jenazah korban pada Sabtu 13 Desember 2025.

“Pencarian dan evakuasi jenazah oleh Tim SAR Brimob Nusantara di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, berhasil menemukan satu korban meninggal dunia,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (14/12/2025).

Selain evakuasi korban, personel Polri juga melakukan pembersihan rumah warga di Nagari Sawah Laweh, Kampung Tangah, dan Kampung Tanjung, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Polri juga membangun jembatan penghubung antara Jorong Kota Alam dan Jorong Subarang Aia, Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, melalui Tim SAR Brimob Nusantara.

“Pelayanan kesehatan juga diberikan melalui posko kesehatan bagi masyarakat di Jorong Lambeg, Nagari Ampek Koto Tulang Gajah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam,” ujarnya.