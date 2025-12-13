Prabowo Pastikan Penanganan Bencana Sumatera Dipercepat, TNI–Polri Garda Terdepan!

LANGKAT — Presiden Prabowo Subianto memastikan percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra dengan mengerahkan seluruh kekuatan negara, termasuk TNI dan Polri yang berada di garis terdepan membantu masyarakat terdampak.

Prabowo kembali turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumatera pada hari kedua peninjauannya ke Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Prabowo menyambangi Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah.

“Jadi ini adalah kunjungan kesekian kalinya bagi Bapak Presiden untuk memastikan beliau memberikan support, memberikan dorongan moril kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana dan sekaligus memastikan penanganan, proses untuk dipercepat,” ujar Prasetyo di Langkat.

Dalam setiap kunjungan tersebut, Prabowo hadir bersama menteri-menteri terkait serta jajaran keamanan negara. Prasetyo menegaskan bahwa sejak awal bencana, TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.

“Beliau hadir bersama dengan menteri-menteri terkait, ada Menteri PU, ada Menteri ESDM, kemudian Panglima TNI, Kapolri yang sejak terjadinya bencana sampai hari ini semua menjadi garda terdepan di dalam membantu masyarakat kita,” katanya.

Prasetyo mengatakan, kehadiran langsung Prabowo di lokasi terdampak sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan maksimal kepada korban bencana.

“Ini sekaligus juga membuktikan bahwa Bapak Presiden benar-benar ingin memberikan yang terbaik, memberikan support yang terbaik. Segala kekuatan dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana,” ujarnya.