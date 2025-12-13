Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Pembalakan Liar Akan Kita Tertibkan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |15:02 WIB
Prabowo: Pembalakan Liar Akan Kita Tertibkan!
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana Sumatera (Foto: Dok/Binti M)
LANGKAT – Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini pemerintah sudah mulai menertibkan praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

"Justru saya mau tertibkan semua itu. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan," tegas Prabowo usai meninjau Posko Pengungsian di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Prabowo juga menyampaikan hasil peninjauannya terhadap sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, termasuk Takengon, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang. Menurutnya, secara umum kondisi di lapangan relatif terkendali meskipun masih terdapat sejumlah kendala akibat faktor alam.

"Ya saya lihat keadaan terkendali, saya cek terus sana sini memang keadaan alam, keadaan fisik ada keterlambatan sedikit. Tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan pada mereka baik, suplai pangan cukup. Di tempat paling terisolasi, Takengon kita kerja keras terus untuk membuka jalan, Bener Meriah saya kira juga jembatan sudah berfungsi ya?" kata Prabowo.

Prabowo menuturkan pemerintah terus bekerja keras menjangkau wilayah-wilayah paling terisolasi. Di Takengon, upaya pembukaan akses jalan masih berlangsung intensif, sementara di Bener Meriah, jembatan utama dilaporkan sudah kembali berfungsi.

