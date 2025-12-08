Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera

ACEH - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melibatkan dokter internship (magang). Hal ini untuk ikut membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Awalnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa di Aceh kekurangan dokter yang cukup banyak lantaran mereka juga menjadi korban bencana.

"Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga," kata Budi saat mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Budi juga meminta tolong kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membantu menurunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama 3 bulan untuk membantu.



"Jadi saya minta tolong juga Pak Menhan kalau boleh saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan untuk ngisi sampai mereka jadi, saya atasi sebagian tapi kalau boleh TNI polri kan lebih gampang mobilisasinya," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bertanya apakah dokter koas sudah boleh diturunkan atau tidak untuk membantu korban.

"Sekarang saya tanya kalau koas boleh nggak diterjunkan? Sudah boleh?" tanya Prabowo.

Budi menjawab bahwa yang sudah boleh diturunkan untuk ikut membantu adalah dokter magang. Namun tetap membutuhkan dokter pendamping.