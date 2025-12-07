Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Janji Perbaiki Bendungan, Sawah hingga Kirim Cadangan Pangan ke Aceh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |19:32 WIB
Prabowo Janji Perbaiki Bendungan, Sawah hingga Kirim Cadangan Pangan ke Aceh
Prabowo Janji Perbaiki Bendungan, Sawah hingga Kirim Cadangan Pangan ke Aceh
A
A
A

BIREUN - Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke Teupin Mane, Kabupaten Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025). Wilayah ini merupakan salah satu titik krusial yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon.

Prabowo ingin memastikan upaya-upaya pemulihan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang terdampak bencana bisa segera bangkit.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus Prabowo adalah nasib para petani. Dia memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur bendungan serta persawahan untuk petani.

"Tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak, nanti Bapak Ibu (jajaran pemerintah) ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani enggak usah khawatir," tegas Prabowo.

Namun tidak hanya perbaikan infrastruktur, Prabowo menyatakan bahwa para petani mendapat penghapusan utang yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian. Para petani tak perlu khawatir terbebani utang di tengah bencana.

"Utang-utang gugur karena ini kejadian luar biasa ya. Utang akan dihapus. Ini bukan kelalaian, tapi force majure," katanya.

Prabowo juga memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat di Aceh. Sebab, bencana yang merusak bendungan dan persawahan bakal berdampak pada produksi pangan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan di Aceh, Prabowo menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah ke Aceh.

 

Halaman:
1 2
      
