Prabowo Targetkan Jembatan di Aceh Dua Minggu Kembali Bisa Digunakan Usai Banjir dan Longsor

Prabowo Targetkan Jembatan di Aceh Dua Minggu Kembali Bisa Digunakan

ACEH - Presiden Prabowo Subianto menyambangi lokasi pengungsian korban banjir dan longsor di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Prabowo menargetkan seluruh jembatan yang rusak selesai diperbaiki dalam waktu satu hingga dua minggu.

“Diharapkan satu minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan ke Takengon ke atas,” ucap Prabowo saat meninjau perbaikan jembatan Bailey, Minggu (7/12/2025).

Prabowo melanjutkan, akses dari berbagai titik terus diupayakan agar wilayah terdampak dapat terhubung kembali.

“Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh itu mungkin lebih ringan, karena ada tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan, nanti semua jembatan akan kita perbaiki,” ujar dia.

“Mudah-mudahan satu-dua minggu ya, karena masalahnya adalah tembus ini baru bisa kerja,” lanjut Prabowo.