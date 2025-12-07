Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo : Pembuat LISA Bakal Jadi Tersangka?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |08:27 WIB
Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo : Pembuat LISA Bakal Jadi Tersangka?
Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo : Pembuat LISA Bakal Jadi Tersangka?
A
A
A

JAKARTA - Kecerdasan buatan (AI) milik Universitas Gadjah Mada (UGM) yakni LISA (Lean Intelligent Service Assistant) bikin heboh publik. Itu karena responsnya ketika ditanya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam video yang beredar, LISA menyebut Joko Widodo bukan alumni UGM, menanggapi pernyataan soal Jokowi Alumni UGM. Usai hal ini viral, LISA kemudian diperbaiki untuk sementara waktu

Pemerhati telematika, KRMT Roy Suryo, ikut menyoroti soal respons LISA.

"Jawaban 'jujur' LISA terkait pertanyaan 'apakah JkW lulusan UGM' dan dijawab LISA "tidak lulus UGM"  maka layanan LISA dihentikan sampai sekarang sehingga banyak yang menyebutnya 'pensiun dini'  sungguh terlalu," kata Roy dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Ia menjelaskan, LISA secara teknis ini dikembangkan  unit internal UGM (Biro Transformasi Digital bersama Direktorat Kemahasiswaan) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Botika. 

Roy menjelaskan, basis pengetahuan (knowledge base) LISA dibangun dari data internal UGM (tentang akademik, administrasi, informasi kampus) dan, bila diperlukan, data eksternal dari internet. 

"Namun disebut-sebut LISA tidak memuat data/informasi pribadi karena UGM sendiri menyatakan bahwa LISA tidak dirancang seperti AI komersial (misalnya seperti ChatGPT atau Gemini). Lucunya, bak Srimulat, penonaktifan LISA sekarang ini disebut sedang terus disempurnakan melalui proses pelatihan berkelanjutan,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187898//viral-DGap_large.jpg
Mardiansyah Semar: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187900//jokowi-8ESc_large.jpg
Gugatan Sengketa Ijazah Jokowi Ditolak, Bon Jowi: Ada Ridho Allah Membuka Semua Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187902//viral-l46E_large.jpg
Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909//viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187717//banjir-3xmT_large.jpg
Banjir Sumatera, Pakar UGM: Jika karena Faktor Cuaca Ekstrem Dampaknya Tak Seluar Biasa Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187555//pengamat_kebijakan_publik_bonatua_silalahi-GzUh_large.jpg
KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua: Saya Justru Menang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement