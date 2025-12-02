Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:19 WIB
Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit
Roy Suryo (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menilai tidak mungkin ada seseorang yang lulus dalam waktu lima tahun dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 2,5 lebih sedikit.

Roy Suryo mengatakan hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Rektor UGM Ova Emilia. Roy Suryo menyebut hal ini merupakan kebohongan lanjutan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Ini kebohongan lagi yang dibuka kemarin setelah tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IP Saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus 5 tahun tapi dengan IP 2,5," ujar Roy Suryo di Kantor Komisi Informasi Pusat, Selasa (2/12/2025).

Menurut Roy, jangka waktu lima tahun dengan IPK 2,5 sangatlah cepat. Capaian itu hanya bisa diperoleh apabila seorang mahasiswa memiliki nilai IPK minimal 3.

"Itu 5 tahun itu cepat sekali dan 5 tahun itu hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas," kata Roy.

