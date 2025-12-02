Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |20:44 WIB
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan akan melakukan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Itu dilakukan menyusul adanya permintaan dari sejumlah pihak yang berperkara.

Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan kesediaan Polda Metro Jaya merespons permintaan gelar perkara khusus merupakan bentuk tranparansi Polri dalam menangani perkara tudingan ijazah palsu Jokowi. 

"Kami melihat Polda Metro Jaya sangat terbuka. Siap dikoreksi.  Permintaan pengacara Roy Suryo untuk gelar perkara khusus direspons dengan baik," ujarnya kepada Okezone, Selasa (2/12/2025).

Anggota Kompolnas periode 2012 2016 ini mengaku mengamati Polda Metro Jaya tidak pernah merasa terganggu sedikit pun dengan berbagai kritik dan koreksi masyarakat saat menangani kasus ijazah palsu Jokowi. Sebaliknya, polisi terus berusaha bekerja profesionsal sesuai aturan hukum yang ada. 

"Kita minta jika ada yang selama ini merasa tidak terima penetapan tersangka atau hal lainnya, kita sarankan  gunakan momen gelar perkara  untuk mendapatkan penjelasan yang  lengkap, " ujarnya.

Ia pun meyakini Polri akan memberi penjelasan yang lebih rinci. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terkini terkait permintaan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu  Jokowi. Penyidik segera menjadwalkan gelar perkara khusus tersebut.

“Jadi atas permintaan 3 orang pertama (tersangka yang sudah diperiksa) mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat 28 November 2025.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187337/roy_suryo-l6fM_large.jpg
Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187272/viral-7nzy_large.jpg
Semprot UGM karena Tak Libatkan Pihak Eksternal di KHS Jokowi, Hakim: Anda Tidak Independen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187258/jokowi-5Jj0_large.jpg
Breaking News! KIP Tolak Gugatan Bon Jowi soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187184/bonatua-CvX1_large.jpg
Bonatua Tegaskan Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran untuk Kepentingan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187173/gibran_rakabuming_raka-WqKa_large.jpg
Soal Kesetaraan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen: Dokumen Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187056/ijazah_jokowi-D98u_large.jpg
Tolak Tawaran Eksklusif Lihat 9 Item Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Harus Dibuka ke Publik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement