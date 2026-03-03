Dilaporkan Dugaan Ijazah Palsu, Andi Azwan: Rismon Sianipar Sekarang Meong!

JAKARTA - Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan menyindir Rismon Sianipar usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi, Jepang.

Andi Azwan melanjutkan, usai dilapokan, sikap Rismon kini sudah tidak galak seperti singa. Menurutnya, Rismon kini tidak terlalu keras ketika awal kemunculannya di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

"Kita lihat saja, kita tahu selama ini bagaimana saudara Rismon tidak seperti dulu lagi, galak seperti singa. Sekarang sudah seperti meong. Itu saja," kata Andi di Polda Metro Jaya, Selasa (3/3/2026).

Andi sendiri mendampingi saksi bernama Ronny Teguh ke Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian yang dituangkan dalam BAP terkait laporan dugaan ijazah palsu Rismon.

"Bersama Doktor Ronny Teguh ini mendampingi sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu saudara Rismon Hasiholan Sianipar, S2 dan S3 di Yamaguchi," ujar Andi.

Andi menuturkan, pemeriksaan saksi ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (bap) terkait dengan laporan dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar.

"Dengan keyakinan penuh kita bahwa semua mens rea sudah ada dan pasal dituduhkan sudah ada hal yang cocok untuk itu," ujar Andi.

Sementara itu, Ronny Teguh mengungkap membawa sejumlah alat bukti berupa dokumen. Nantinya hal itu bakal diserahkan semua ke penyidik untuk kepentingan barang bukti.

Menurut Ronny, dokumen yang dibawa langsung terverifikasi dari Jepang. "Kita bawa dokumen yang terverifikasi dari Yamaguchi kemudian bukti lain yang kita akan serahkan ke penyidik," ujarnya.