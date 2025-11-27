Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Minta Jokowi Tiru Arsul Sani dan Barack Obama

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |23:38 WIB
Roy Suryo Minta Jokowi Tiru Arsul Sani dan Barack Obama
Roy Suryo Minta Jokowi Tiru Arsul Sani dan Barack Obama (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Roy Suryo meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meniru langkah yang diambil hakim MK Arsul Sani maupun mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Menurutnya, langkah mereka menunjukkan sosok negarawan.

1. Tiru Arsul Sani dan Obama

Ia menjelaskan, ketika publik menuntut keterbukaan informasi milik, mereka langsung menunjukkannya.

"Contoh dalam negeri tadi ada Arsul Sani, contoh luar negeri ada Barack Obama. Itu kan jelas banget ditanyakan oleh rakyat daripada membuat susah," kata Roy Suryo dalam program Interupsi, Kamis (27/11/2025).

Jika Jokowi melakukan hal serupa, Roy Suryo meyakini persoalan ijazah ini tidak akan berlarut-larut. Sehingga publik pun, menurut dia, tidak lagi bertanya-tanya.

"Ini kan yang menyengsarakan rakyat kan orang yang tidak dewasa, orang yang kemudian tidak negarawan. Kalau begitu ditunjukkan dari dulu ya, selesai itu sudah," ujarnya. 

Dia pun mengutip pernyataan salah satu pakar hukum, Gayus Lumbun yang memandang pada persoalan ijazah ini, seharusnya Jokowi bisa menunjukkan kepada publik.

"Karena ada diatur di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 yang dikecualikan itu pun tidak ada ijazah. Bahkan di 18-nya itu jelas betul harus ditunjukkan karena dia pejabat publik. Dan di pasal 9 itu jelas hak publik itu ada pada rakyat," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
