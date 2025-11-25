Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Panas! Pengacara Jokowi vs Roy Suryo Saling Sanggah soal Lembar Pengesahan Skripsi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |23:45 WIB
JAKARTA - Pengacara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara berdebat dengan Pakar Telematika, Roy Suryo terkait lembar penguji atau lembar pengesahan skripsi Jokowi. Dia membantah Roy Suryo yang menyebut bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi tidak ada.

"Lembar penguji itu memang tidak ada di skripsi. Ada pengesahan oleh pembimbing dan dekan ada lembar pengujian," tegas Rivai dalam progam Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (25/11/2025) malam.

"Lah gak bisa, mana ada lembar pengujian tidak diskripsi," timpal Roy Suryo.

Rivai menegaskan, bahwa selembar itu juga telah ditandatangani oleh tiga penguji skripsi Jokowi. Bahkan dari selembaran itu, para penguji memberikan nilai A untuk skripsi Jokowi.

"Tapi ada lembar lain ditandatangani oleh tiga penguji dengan ada nilainya, problemnya lembar ini memang tidak disisipkan. Tapi barang itu ada," ucapnya.

 

