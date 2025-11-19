Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi Percepatan Reformasi Polri Terima Usulan Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dimediasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |17:29 WIB
Komisi Percepatan Reformasi Polri Terima Usulan Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dimediasi
Komisi Percepatan Reformasi Polri Terima Usulan Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dimediasi
A
A
A

JAKARTA-Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima usulan kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan mediasi meski status Roy Suryo Cs telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Usulan itu akan disampaikan ke polisi yang menyelidiki kasus tersebut.

Usulan itu disampaikan  ke Komisi Percepatan Reformasi Polri saat audiensi dengan Kritikus Politik Faisal Assegaf di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Namun, usulan itu hanya bisa terealisasi jika semua pihak bersedia dan memahami konsekuensinya.

"Muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Aseegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dahulu mau ga mereka di mediasi, baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau enggak dimediasi?" ujar Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie pada wartawan.

"Syaratnya Rismon dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko," tuturnya.

Dia menerangkan, sejatinya sudah ada putusan perdata terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Bukan tidak mungkin di dalam proses pidana terjadi proses mediasi pada akhirnya apabila terjadi kesepakatan dilakukan restorative justice (RJ).

Artinya, mediasi dapat menjadi opsi sesuai semangat restorative justice di dalam KUHP dan KUHAP yang baru.

"Nah nanti akan kita bicarakan dengan pak Kapolri. Kasus-kasus seperti itu, tetapi itu urusan internal kepolisian, nanti kita beri rekomendasi," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183411/viral-J34w_large.jpg
Breaking News! Roy Suryo Cs Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183365/roy_suryo-Tg5R_large.jpg
Deretan Kontroversi Roy Suryo Paling Menggemparkan, Dewa Panci hingga Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184760//roy-JkQj_large.jpg
Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184660//viral-it2y_large.jpg
IPW: Rismon Tak Bisa Berbicara sebagai Ahli Digital Forensik di Sidang Fitnah Ijazah Palsu Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652//jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement