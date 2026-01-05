Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Venezuela Siaga Penuh Usai Digempur AS

Awaludin , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |06:30 WIB
Militer Venezuela Siaga Penuh Usai Digempur AS
Kepulan asap terlihat dari beberapa lokasi di Ibu Kota Caracas, Venezuela. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Venezuela, Jenderal Vladimir Padrino mengatakan, bahwa serangan Amerika Serikat telah menewaskan tentara, warga sipil, serta “sebagian besar” pengawal keamanan Presiden Nicolas Maduro secara “kejam”.

Padrino menyatakan, angkatan bersenjata Venezuela telah diaktifkan sepenuhnya untuk menjamin kedaulatan nasional di tengah eskalasi krisis dengan Washington.

"Angkatan bersenjata nasional Bolivarian kini berada dalam kondisi siaga penuh untuk mempertahankan negara," kata Padrino, seperti dilansir Reuters, Senin (5/1/2026).

Mahkamah Agung Venezuela telah memberikan restu kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk mengambil alih kepemimpinan sementara negara tersebut, meskipun Rodriguez menegaskan bahwa Nicolas Maduro tetap menjabat sebagai presiden sah Venezuela.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193563//presiden_venezuela_nicolas_maduro_saat_ditangkap_as-Af6y_large.jpg
Pemerintahan Sementara Venezuela Tegas Dukung Maduro Usai Penahanan oleh AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193525//presiden_as_donald_trump-sdh7_large.jpeg
Punya Cadangan Terbesar di Dunia, AS Ambil Alih Minyak Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193560//as_serang_venezuela-mLsy_large.jpg
Telepon Trump, Wali Kota New York Mamdani Kecam Serangan ke Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193558//venezuela-xvKP_large.jpg
China Tuding AS Langgar Hukum Internasional, Bebaskan Presiden Venezuela!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193557//venezuela-lc7B_large.jpg
Rusia Kecam AS Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro: Segera Bebaskan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193556//venezuela-bOUH_large.jpg
PM Malaysia Desak AS Segera Bebaskan Presiden Venezuela Maduro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement