HOME NEWS INTERNATIONAL

Pastikan Seluruh WNI di Venezuela Aman, Kemlu RI Siapkan Rencana Kontingensi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |11:21 WIB
Pastikan Seluruh WNI di Venezuela Aman, Kemlu RI Siapkan Rencana Kontingensi
Plt. Direktur PWNI Kemlu RI Heni Hamidah. (Foto: Danandaya/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela dalam kondisi aman, pasca penculikan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan Delta Force Amerika Serikat (AS). Berdasarkan catatan KBRI Caracas, saat ini terdapat 37 WNI yang berada di Venezuela.

“Berdasarkan informasi dari KBRI Caracas, semua 37 WNI saat ini berada dalam kondisi aman dan sehat,” ujar Plt Direktur PWNI Kemlu, Heni Hamidah, dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Dari jumlah keseluruhan, 33 orang WNI merupakan staf beserta keluarga besar KBRI Caracas. Sementara 4 orang lainnya adalah WNI yang menetap di Venezuela karena menikah dan bekerja di negara tersebut.

Untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Venezuela, Kemlu melalui KBRI Caracas telah menyusun rencana kontingensi serta mengaktifkan protokol perlindungan bagi WNI.

KBRI Caracas juga secara intensif berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memantau perkembangan situasi terkini.

 

Halaman:
1 2
      
