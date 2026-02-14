Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jadi Tuan Rumah KTT D-8, Indonesia Akan Perkuat Arah Ekonomi dan Kolaborasi Global

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |18:03 WIB
Jadi Tuan Rumah KTT D-8, Indonesia Akan Perkuat Arah Ekonomi dan Kolaborasi Global
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang digelar pada 15 April 2026. KTT tersebut akan menjadi ajang bagi Indonesia untuk fokus pada penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Tri Tharyat, mengatakan bahwa forum tersebut akan menjadi ruang yang menghasilkan solusi ekonomi nyata bagi negara berkembang.

“Marwah D-8 adalah ekonomi dan pembangunan. Fokus kita adalah kolaborasi konkret,” ujar Tri pada Jumat (13/2/2026).

Salah satu agenda utama dalam masa keketuaan Indonesia adalah penyelenggaraan D-8 Halal Expo yang akan menghadirkan lebih dari 100 peserta pameran (exhibitor). Pemerintah menargetkan ajang ini menjadi panggung promosi produk halal nasional, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain pameran dagang, forum tersebut akan membuka peluang business matching serta mendorong perluasan pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA) antarnegara anggota. Melalui D-8, Indonesia ingin akses produk halal nasional ke pasar global semakin kuat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201314//pakistan-Hjr8_large.jpg
Prabowo Terima Delegasi Pakistan Bahas Pertahanan, Investasi hingga KTT D8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201210//juru_bicara_kemlu_vahd_nabyl_achmad_mulachela-5Og6_large.jpg
Israel Masuk Board of Peace, Kemlu: Sikap Indonesia Bela Palestina Tak Goyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/18/3201189//indonesia_bergabung_dengan_dewan_perdamaian_gaza_yang_diprakarsai_presiden_as_donald_trump-iKFc_large.jpg
Indonesia dan Israel Bergabung di Dewan Perdamaian Gaza, Kemlu RI: Bukan Normalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200672//pelaksana_tugas_direktur_perlindungan_wni_kemlu_ri_heni_hamidah-kbGR_large.jpg
Kemlu Pastikan Penabrak Anak WNI di Singapura Sudah Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199921//ketum_kadin-QMpI_large.jpg
ABAC 2026 Digelar di Indonesia, Ini Strategi Kadin Kejar Target Investasi USD60 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199919//kadin_dan_kemlu-5CaL_large.jpg
Gandeng Kemlu, Kadin Targetkan Perdagangan Lampaui USD50 Miliar di 2026 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement