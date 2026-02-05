Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KTT D-8 Digelar di Jakarta, Menlu Fokus Siapkan Agenda Substantif

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |11:01 WIB
KTT D-8 Digelar di Jakarta, Menlu Fokus Siapkan Agenda Substantif
Menlu Sugiono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengatakan, pemerintah tengah mematangkan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang akan digelar di Jakarta.

Menurutnya, fokus utama persiapan diarahkan pada penyusunan agenda substantif agar pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat diimplementasikan.

"Kita sedang menyusun substansinya. Intinya bagaimana menjadikan KTT kali ini menghasilkan kerja sama yang konkret dan memiliki dampak nyata," kata Sugiono kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sugiono menjelaskan, salah satu hasil konkret yang ingin dicapai Indonesia adalah penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota D-8. Menurutnya, kolaborasi tersebut berpotensi memperbesar kekuatan ekonomi bersama.

"Masing-masing negara anggota memiliki kekuatan ekonomi sendiri. Jika dipadukan, itu justru menjadi satu kekuatan besar," ujarnya.

 

