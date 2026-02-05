Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Tokoh Diplomasi dan DPR, Ini Kata Menlu Sugiono

05 Februari 2026 |06:13 WIB
Menlu Sugiono
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh diplomasi dan politik di Istana Negara, Jakarta. Mereka yang hadir terdiri dari mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo berdiskusi sekaligus menjelaskan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan.

Menteri Luar Negeri, Sugiono menjelaskan, forum itu menjadi sarana presiden untuk menyampaikan langsung pandangan dan garis besar kebijakan luar negeri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri, di mana beliau selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia," kata Sugiono di Istana Negara, Rabu 4 Februari 2026.

Sugiono menyebut, pertemuan serupa ke depan akan dijadikan agenda rutin. Hal ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman terkait arah politik luar negeri yang akan ditempuh pemerintahan Prabowo.

"Supaya kita bisa mencapai pemahaman yang sama terhadap kebijakan politik luar negeri dari Presiden," ujarnya.

 

Telusuri berita news lainnya
