Sejumlah Mantan Menlu Dipanggil Prabowo, Marty Natalegawa Naik Mercy Tua ke Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Luar Negeri Sugiono, para Wakil Menteri Luar Negeri, termasuk pejabat eks Menteri dan Wakil Luar Negeri ke Istana Negara, Rabu (4/2/2026).

Pantauan Okezone, Menteri Luar Negeri Periode 2009 - 2014 Marty Natalegawa tiba di kawasan Istana, dengan menumpangi mobil Mercedez Benz tua berwarna coklat.

"Saya hanya mendapat undangan saja dari presiden," kata Marty kepada awak media di Istana.

Namun dia tidak membenarkan bahwa akan dimintai pandangan terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Namun tidak lama kemudian, Menteri Luar Negeri periode 2014 - 2024 Retno Marsudi juga tiba di kawasan Istana. "Nanti saja ya, thank you," kata Retno.

Selain itu juga nampak Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal hadir memenuhi undangan.

Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir membenarkan bahwa dalam pertemuan ini akan dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono, dan para wakilnya, beserta para mantan pejabat Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri.