HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |09:31 WIB
Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss
Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss
JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto ditemani Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo foto bersama Zinedine Zidane, legenda sepakbola Prancis serta anaknya Theo Zidane. Momen itu di sela-sela menghadiri Forum Ekonomi Dunia 2026 di Davos, Swiss.

"Hari ini di sela World Economic Forum saya bertemu dan berdiskusi dengan legenda sepakbola dunia Zinédine @Zidane yang juga bersama putranya Theo Zidane," tulis akun Prabowo, dilihat Okezone dari akun Instgram, Jumat (23/1/2026).

Sebelumnya, Prabowo juga mengunjungi Paviliun Indonesia. Setibanya di paviliun, Presiden Prabowo menyapa dan bercengkrama dengan sejumlah pengunjung, termasuk tamu dari beberapa negara seperti Norwegia.

Kepala Negara tampak berinteraksi dengan para pengunjung yang menunjukkan ketertarikan terhadap peluang kerja sama dan investasi di Indonesia.

Prabowo kemudian duduk bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berbincang sejenak mengenai agenda yang baru saja dihadiri di Davos Congress Centre, khususnya terkait penyampaian pidato kunci dalam forum WEF.

Kebersamaan tersebut dilanjutkan dengan menikmati kopi hangat khas Indonesia bersama para menteri.

Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

 

