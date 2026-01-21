Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peci Hitam Khas Nusantara, Diplomasi Prabowo di Lancaster House

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |14:12 WIB
Peci Hitam Khas Nusantara, Diplomasi Prabowo di Lancaster House
LONDON — Momen kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Lancaster House, London, Selasa (20/1), menarik perhatian publik. Prabowo tampil dengan peci hitam khas Nusantara, simbol kebanggaan masyarakat Indonesia yang dipadukan dengan jas abu-abu.

Prabowo disambut langsung oleh Wakil Perdana Menteri Inggris, David Lammy, yang juga mengenakan jas berwarna serupa.

Peci hitam yang dikenakan Prabowo kembali menegaskan identitas Indonesia sekaligus menjadi simbol diplomasi dalam berbagai forum resmi internasional.

Prabowo menghadiri forum bisnis dan investasi yang dilanjutkan dengan jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Inggris, David Lammy.

Kehadiran Prabowo dalam agenda tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.

Forum bisnis diawali dengan sesi perkenalan delegasi pelaku usaha Inggris yang difasilitasi oleh British Chamber of Commerce (BritCham).

Selanjutnya, dilakukan perkenalan delegasi pelaku usaha Indonesia yang dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

 

