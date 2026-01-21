Larry the Cat Beraksi, Prabowo dan PM Inggris Auto Senyum di 10 Downing Street

LONDON - Suasana halaman 10 Downing Street, London, Inggris mendadak jadi sedikit berbeda saat Presiden Prabowo Subianto tiba untuk bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Bukan hanya agenda diplomatik yang menyita perhatian, tapi juga kemunculan sosok tak terduga, Larry the Cat, kucing ikonik penghuni tetap kantor Perdana Menteri Inggris.

Prabowo tiba di kediaman resmi PM Inggris itu disambut langsung oleh Keir Starmer di depan pintu hitam bernomor 10 yang legendaris. Keduanya tampak berjabat tangan hangat dan sempat bertukar sapa ringan sebelum masuk ke agenda resmi.

Namun, fokus kedua pemimpin negara itu seketika teralihkan ketika seekor kucing berbulu putih abu-abu berjalan santai melintas di hadapan mereka.

Kucing itu adalah Larry the Cat. Ya, kucing yang memiliki jabatan 'Chief Mouser to the Cabinet Office' itu sudah bertahun-tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari 10 Downing Street.

Kehadirannya membuat suasana yang semula formal berubah lebih cair. Prabowo dan Starmer sama-sama tersenyum, bahkan sempat melirik Larry yang berjalan tanpa rasa canggung di antara tamu negara dan protokol ketat.

Momen kecil itu mengingatkan Prabowo pada kucing kesayangannya, Bobby Kertanegara. Seperti Larry, Bobby juga kerap muncul di momen-momen resmi Presiden, termasuk saat berada di Istana Negara. Kehadiran hewan peliharaan di ruang-ruang kekuasaan itu seolah memberi sentuhan manusiawi di tengah diplomasi tingkat tinggi.