INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ajak Universitas Inggris Dirikan 10 Kampus Standar Dunia di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |09:21 WIB
Prabowo Ajak Universitas Inggris Dirikan 10 Kampus Standar Dunia di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Setpres)
INGGRIS – Presiden RI Prabowo Subianto mengundang perguruan tinggi terkemuka Inggris untuk menjalin kerja sama dalam pendirian 10 universitas baru di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri forum UK–Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London, pada Selasa (20/1/2026).

“Kita ingin mengajak kerja sama nanti. Mereka sudah banyak bekerja sama dengan UI, Gadjah Mada, dan banyak universitas lainnya. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi. Jadi kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar, kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia,” kata Presiden Prabowo.

Sebelumnya, dalam pengantar pertemuan, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kekurangan tenaga medis yang signifikan, termasuk dokter dan dokter gigi. Ia menyebut Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter, sementara jumlah lulusan setiap tahunnya masih sangat terbatas.

“Kami hanya menghasilkan sekitar 9 ribu dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140 ribu dokter, semakin banyak dokter yang akan pensiun. Jadi, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis,” ujarnya.

Sebab itu, Prabowo berencana membangun 10 universitas baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta bidang sains dan teknologi.
“Saya ingin menggunakan standar Inggris, yaitu standar pendidikan tertinggi dari universitas-universitas terbaik di Inggris,” ungkap Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
