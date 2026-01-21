Bertemu PM Inggris, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Maritim hingga Pendidikan

JAKARTA – Indonesia dan Inggris sepakat memperkuat kerja sama di bidang maritim dan pendidikan. Kesepakatan tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto usai bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Kantor PM Inggris, London, Selasa, 20 Januari 2026.

Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Inggris yang bertujuan memperdalam hubungan bilateral serta memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Starmer setibanya di Kantor Perdana Menteri Inggris.

Keduanya sempat melakukan sesi foto bersama sebelum menggelar pertemuan tertutup (tête-à-tête) dalam suasana yang hangat dan konstruktif.

Prabowo mengapresiasi sambutan pemerintah Inggris dan menyebut kunjungan kerjanya berlangsung produktif. Ia juga mengungkapkan telah melakukan sejumlah pertemuan penting, termasuk dengan pihak industri maritim.

“Saya bertemu dengan CEO Babcock. Kami sepakat melanjutkan kemitraan maritim yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi maritim Indonesia,” ujar Prabowo.