Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu PM Inggris, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Maritim hingga Pendidikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |06:16 WIB
Bertemu PM Inggris, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Maritim hingga Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto bertemu PM Inggris Keir Starmer (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia dan Inggris sepakat memperkuat kerja sama di bidang maritim dan pendidikan. Kesepakatan tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto usai bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Kantor PM Inggris, London, Selasa, 20 Januari 2026.

Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Inggris yang bertujuan memperdalam hubungan bilateral serta memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Starmer setibanya di Kantor Perdana Menteri Inggris. 

Keduanya sempat melakukan sesi foto bersama sebelum menggelar pertemuan tertutup (tête-à-tête) dalam suasana yang hangat dan konstruktif.

Prabowo mengapresiasi sambutan pemerintah Inggris dan menyebut kunjungan kerjanya berlangsung produktif. Ia juga mengungkapkan telah melakukan sejumlah pertemuan penting, termasuk dengan pihak industri maritim.

“Saya bertemu dengan CEO Babcock. Kami sepakat melanjutkan kemitraan maritim yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi maritim Indonesia,” ujar Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196510/prabowo_cabut_izin_28_perusahaan-CXGN_large.jpg
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Imbas Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196344/mahasiswa-Ylny_large.jpg
Bertemu Prabowo, Mahasiswa RI di London Titip Harapan Besar untuk Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196333/prabowo-61Zh_large.jpg
Prabowo Prioritaskan Penertiban Kawasan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195860/tanah_longsor-3dhG_large.jpg
Prabowo Berduka atas Bencana Tanah Longsor di Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195594/prabowo-xslV_large.jpg
Prabowo Bakal Bangun 10 Kampus Baru untuk Kedokteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195577/prabowo-618c_large.jpg
Prabowo Akan ke Inggris Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement