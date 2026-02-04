Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |22:21 WIB
Megawati Bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan
Megawati Bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan
A
A
A

JAKARTA - Momen unik terjadi di sela-sela rangkaian kegiatan Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE), Rabu (4/2/2026).

Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP, Muhammad Prananda Prabowo menjadi juru foto untuk sesi santai usai wawancara ibunya, dengan awak wartawan nasional.

Hal ini bermula ketika sejumlah wartawan nasional yang ikut rangkaian di Abu Dhabi melakukan sesi wawancara dengan Megawati, setelah menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Saat wawancara selesai, salah seorang reporter televisi meminta kesempatan untuk berfoto dengan Megawati.

Nanan, sapaan akrab dari Putra Megawati itu pun mengajak ibundanya kembali ke sofa yang sudah sempat ditinggalkan.

Megawati pun berbalik kembali ke sofa sambil memberikan senyumnya. Kemudian, Nanan mempersilakan awak media untuk duduk, lalu meminta kamera dari juru foto yang biasa memotret agenda kegiatan Megawati, Monang Sinaga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199484/megawati-1UHY_large.jpg
Megawati: Kepemimpinan Perempuan Bukan Dominasi tapi Merangkul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197181/megawati-Z1av_large.jpg
Megawati Rayakan HUT Ke-79 di Istana Batu Tulis, Diberi Kado Merawat Pertiwi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194765/pdip-DVAl_large.jpg
Megawati Kembali Hadiri Rakernas PDIP Hari Kedua di Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180799/megawati-S7Bg_large.jpg
Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Plus, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162026/prabowo-5Zfc_large.jpg
Megawati Utus Orang Temui Prabowo untuk Minta Berantas Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160010/pdip-3wo6_large.jpg
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement