Megawati Bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan

JAKARTA - Momen unik terjadi di sela-sela rangkaian kegiatan Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE), Rabu (4/2/2026).

Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP, Muhammad Prananda Prabowo menjadi juru foto untuk sesi santai usai wawancara ibunya, dengan awak wartawan nasional.

Hal ini bermula ketika sejumlah wartawan nasional yang ikut rangkaian di Abu Dhabi melakukan sesi wawancara dengan Megawati, setelah menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Saat wawancara selesai, salah seorang reporter televisi meminta kesempatan untuk berfoto dengan Megawati.

Nanan, sapaan akrab dari Putra Megawati itu pun mengajak ibundanya kembali ke sofa yang sudah sempat ditinggalkan.

Megawati pun berbalik kembali ke sofa sambil memberikan senyumnya. Kemudian, Nanan mempersilakan awak media untuk duduk, lalu meminta kamera dari juru foto yang biasa memotret agenda kegiatan Megawati, Monang Sinaga.