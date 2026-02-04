Prabowo Beri Atensi Khusus Kasus Bunuh Diri Anak SD di NTT

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap tragedi seorang anak sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri lantaran tak mampu membeli buku dan pena.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian ini. Dia juga menegaskan bahwa insiden seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi di tengah masyarakat.

“Pertama berkenaan dengan terjadinya kejadian yang menimpa adik kita di NTT, tepatnya di Kabupaten Ngada,’’ ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam.

‘’Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi,”lanjutnya.

Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung melalui jajarannya untuk segera berkoordinasi agar tragedi serupa dapat diantisipasi di masa depan. Presiden Prabowo juga memandang kasus ini sebagai pengingat pentingnya kepekaan sosial.

“Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi,” ungkapnya.

Prasetyo juga mengaitkan pesan Presiden Prabowo sebelumnya mengenai kebersihan dan kerapian dengan konteks kepedulian sosial. Ia menilai tragedi ini menjadi pembelajaran pahit bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar.

“Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian, dan sebagainya,’’ujarnya.