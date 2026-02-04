Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPR Soroti Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |17:30 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania/ist
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania/ist
A
A
A

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania menyoroti kasus YBS (10) anak SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri. Korban diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena.  

“Ini harus menjadi alarm serius. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-hak nya,” kata Ina Ammania, Rabu (4/2/2026).

Legislator Dapil Jatim 3 itu juga menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Ina meminta pemerintah untuk memberikan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, untuk mencegah peristiwa tersebut kembali terulang.

Politikus PDIP ini berharap semua pihak mencari akar persoalan yang terjadi di wilayah itu, termasuk menelusuri masalah ekonomi.

 

