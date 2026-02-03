Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siswa SD Bunuh Diri Tak Mampu Beli Pena, Mendikdasmen Selidiki

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:45 WIB
Siswa SD Bunuh Diri Tak Mampu Beli Pena, Mendikdasmen Selidiki
Siswa SD Bunuh Diri Tak Mampu Beli Pena, Mendikdasmen Selidiki (Binti Mufarida)
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menanggapi tragedi seorang siswa sekolah dasar (SD) berinisial YBS (10) yang bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia diduga depresi karena keluarga tidak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku dan alat tulis. 

1. Mendikdasmen Selidiki

Mu’ti memastikan dirinya akan melakukan penyelidikan. “Nanti coba kita selidiki ya. Saya belum tahu informasinya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu ditanya mengenai tragedi tersebut menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, Mu’ti hanya menegaskan akan menyelidiki penyebabnya. 

“Saya belum tahu. Nanti kita selidiki lagi ya penyebabnya apa dan sebagainya,” ucapnya.

Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan keprihatinan atas tragedi tersebut. 

“Ya, tentu kita prihatin, turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul memastikan pihaknya bersama pemerintah daerah setempat akan memperkuat pendampingan. “Ya, tentu bersama pemerintah daerah, kita harus memperkuat pendampingan,” ucapnya.

 

