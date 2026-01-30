Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajar Siswa SMPN 22 Takengon, Mendikdasmen: Kondisi Darurat Tak Boleh Hentikan Proses Belajar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |23:01 WIB
Ajar Siswa SMPN 22 Takengon, Mendikdasmen: Kondisi Darurat Tak Boleh Hentikan Proses Belajar
Ajar Siswa SMPN 22 Takengon, Mendikdasmen: Kondisi Darurat Tak Boleh Hentikan Proses Belajar (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan kondisi darurat tidak boleh menghentikan proses belajar anak-anak. Hal itu diungkapkan Mendikdasmen saat kunjungan kerja ke SMP Negeri 22 Takengon, Aceh Tengah, sekolah yang terdampak bencana pada November 2025.

1. Kunjungi Kelas Darurat

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan layanan pendidikan tetap berjalan, aman, dan bermakna, meski dalam kondisi pascabencana.

Mendikdasmen meninjau ruang-ruang kelas darurat yang saat ini digunakan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Di tengah keterbatasan sarana, sekolah tetap memanfaatkan Papan Interaktif Digital sebagai media pembelajaran digital, guna menjaga kualitas dan keberlanjutan proses belajar mengajar. Menteri menilai pemanfaatan teknologi ini sebagai contoh adaptasi sekolah dalam menghadapi situasi darurat tanpa mengorbankan mutu pembelajaran.

Mendikdasmen juga berinteraksi langsung dengan siswa melalui kegiatan mengajar di kelas. Di kelas IX, Menteri mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris dan bernyanyi bersama memperkanalkan anatomi tubuh dalam bahasa Inggris. 

Sementara itu,  di kelas VII dan VIII, Abdul Mu'ti turut terlibat dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menggunakan papan interaktif digital. Suasana kelas berlangsung hangat dan interaktif, menunjukkan semangat belajar siswa yang tetap terjaga meski belajar di ruang darurat.

“Kondisi darurat tidak boleh menghentikan proses belajar anak-anak. Yang penting anak-anak tetap bisa belajar, tetap beraktivitas, dan bertemu teman-temannya. Ini bagian dari proses pemulihan agar mereka tidak stres,” ujar Mendikdasmen, dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197545//billy-aOwX_large.jpg
Pascabencana Aceh, Billy Mambrasar Soroti Kontrakan Mahasiswa Papua: Kondisinya Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197364//bencana_alam-Gxor_large.jpg
Potret Desa-desa Terpencil di Aceh yang Kembali Dibangun Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197031//sekolah-X9ZN_large.jpg
Imbas Cuaca Ektrem, Seluruh Sekolah di Jakarta Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/65/3196007//siswa_sekolah-Ramx_large.jpg
SNBP 2026 Mulai Berjalan, Ini Jadwal Penting dan Update-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195908//kebakaran_lahan_di_aceh-83kg_large.jpg
BNPB Sebut 1,5 Hektare Lahan di Aceh Barat Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195893//kemendagri-IHWJ_large.jpg
Kemendagri Tekankan Percepatan Pemulihan Aceh Pascabencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement