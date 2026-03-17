Biadab! KKB Papua Serang 4 Nakes di Tambrauw, 2 Orang Tewas

SORONG – Empat tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dua orang tewas mengenaskan.

Dua jenazah nakes berhasil dievakuasi ke Kota Sorong pada Senin, 16 Maret 2026 malam. Keduanya yakni Yermia Lobo dan Yohanes Edwintus Bido.

Sebelumnya, para korban dievakuasi oleh pasukan gabungan TNI dan Polri dari Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama. Menurut informasi kepolisian, peristiwa berdarah itu terjadi saat empat nakes melintasi jalur tersebut dalam perjalanan menuju Kota Sorong.

Di tengah perjalanan, mereka diadang sekelompok orang bersenjata tajam yang diduga bagian dari KKB. Serangan tersebut menyebabkan dua orang nakes tewas dengan luka parah akibat sabetan senjata tajam.

Sementara dua rekan mereka, Hamsah dan Robby berhasil melarikan diri ke pos TNI di Distrik Bamusbama. Saat jenazah tiba di kamar jenazah RSUD Sele Be Solu, suasana haru tak terbendung.