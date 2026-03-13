Jual Amunisi Rp250 Ribu per Butir ke KKB, 5 Orang Ditangkap Satgas Damai Cartenz

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap lima orang yang diduga menjadi simpatisan sekaligus pemasok logistik dan amunisi, kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya aparat untuk memutus rantai distribusi logistik dan amunisi kepada kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Nabire dan sekitarnya.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan intelijen, tim terlebih dahulu mengamankan dua orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan jalur logistik kelompok Aibon Kogoya, yakni PW alias PM dan PNW, pada Selasa (10/3/2026).

Selanjutnya, aparat kembali menangkap dua orang lainnya berinisial YW (28) dan LW (29) saat melintas menggunakan sepeda motor Honda Verza berwarna hitam. Keduanya diduga hendak mengantarkan bahan makanan kepada kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya.

"Dari hasil penyelidikan terhadap keduanya, PW alias PM diketahui telah dua kali bertemu dengan kelompok Aibon Kogoya untuk menyerahkan bahan makanan di dua lokasi yang berbeda," ujar Yusuf, Jumat (12/3/2026).

Setelah diamankan, para pelaku langsung dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, petugas juga menyita sepeda motor Honda Verza warna hitam yang digunakan saat melintas di lokasi serta sebuah pisau bermotif kayu.

Tim turut menyita sejumlah barang bukti dari tangan YW dan LW, antara lain beberapa unit telepon genggam, kartu identitas, kartu ATM, kartu BPJS Kesehatan, kartu Jamkesmas, serta berbagai perlengkapan pribadi seperti noken, senter kepala, powerbank, dan baterai.