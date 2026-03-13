Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jual Amunisi Rp250 Ribu per Butir ke KKB, 5 Orang Ditangkap Satgas Damai Cartenz

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |14:45 WIB
Jual Amunisi Rp250 Ribu per Butir ke KKB, 5 Orang Ditangkap Satgas Damai Cartenz
Pemasok amunisi ke KKB ditangkap (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap lima orang yang diduga menjadi simpatisan sekaligus pemasok logistik dan amunisi, kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya aparat untuk memutus rantai distribusi logistik dan amunisi kepada kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Nabire dan sekitarnya.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan intelijen, tim terlebih dahulu mengamankan dua orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan jalur logistik kelompok Aibon Kogoya, yakni PW alias PM dan PNW, pada Selasa (10/3/2026).

Selanjutnya, aparat kembali menangkap dua orang lainnya berinisial YW (28) dan LW (29) saat melintas menggunakan sepeda motor Honda Verza berwarna hitam. Keduanya diduga hendak mengantarkan bahan makanan kepada kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya.

"Dari hasil penyelidikan terhadap keduanya, PW alias PM diketahui telah dua kali bertemu dengan kelompok Aibon Kogoya untuk menyerahkan bahan makanan di dua lokasi yang berbeda," ujar Yusuf, Jumat (12/3/2026).

Setelah diamankan, para pelaku langsung dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, petugas juga menyita sepeda motor Honda Verza warna hitam yang digunakan saat melintas di lokasi serta sebuah pisau bermotif kayu.

Tim turut menyita sejumlah barang bukti dari tangan YW dan LW, antara lain beberapa unit telepon genggam, kartu identitas, kartu ATM, kartu BPJS Kesehatan, kartu Jamkesmas, serta berbagai perlengkapan pribadi seperti noken, senter kepala, powerbank, dan baterai.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206205//tni-HR2L_large.jpg
Rekam Jejak Mentereng Jenderal Kopassus Pemburu KKB Lucky Avianto yang Kini Jabat Pangkogabwilhan III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/340/3205930//kkb-akS0_large.jpg
Ditangkap Satgas Cartenz, Ini Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Philip Kobak yang Terkenal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205850//satgas_damai_cartenz-o69M_large.jpg
Komandan KKB Philip Kobak Ditangkap, Terlibat Bacok Warga hingga Bakar Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/340/3204908//kkb-1Jtz_large.jpg
Baku Tembak Pecah! Pentolan KKB Tewas Diberondong Pasukan TNI, 7 Anggotanya Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/340/3204853//kaskogabwilhan_iii_tinjau_11_bandara_perintis_papua-lr4j_large.jpeg
Kaskogabwilhan III Tinjau 11 Bandara Perintis Papua, Pastikan Keamanan Pulih Pascagangguan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204690//opm-posH_large.jpg
Pasukan Gabungan TNI Serbu Markas OPM di Nabire, Kelompok Daniel Kogoya Kocar-kacir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement