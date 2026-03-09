Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Komandan KKB Philip Kobak Ditangkap, Terlibat Bacok Warga hingga Bakar Sekolah

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |10:35 WIB
Komandan KKB Philip Kobak Ditangkap, Terlibat Bacok Warga hingga Bakar Sekolah
Satgas Damai Cartenz (Foto: Ist)
A
A
A

YAHUKIMO – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap Philip Kobak alias Nenak Kobak, Komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kompi Kimbusa Kodap XVI Yahukimo. Penangkapan dilakukan tim Satgas Gakkum pada Sabtu 7 Maret 2026 sekitar pukul 16.44 WIT di area Gereja GIDI Kali Brasa, Dekai, Kabupaten Yahukimo, setelah aparat melakukan pemantauan, pengejaran, hingga penyisiran di lokasi.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan aparat merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan secara professional, terukur, dan sesuai prosedur. 

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga situasi keamanan di Papua, khususnya di wilayah Yahukimo. Terhadap setiap pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan masyarakat, aparat akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan, Satgas Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan, sekaligus menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menjelaskan, penangkapan tersebut merupakan hasil kerja intelijen dan operasi penegakan hukum yang dilakukan secara terukur oleh tim di lapangan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
