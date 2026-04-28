Komandan KKB Jeki Murib Penyandera 18 karyawan PT Freeport Tewas Ditembak

PAPUA - Koops TNI Habema menembak mati Komandan KKB/OPM Jeki Murib Danops di Kampung Pinapa Distrik Omukia, Puncak, Papua Tengah. Pelaku selama ini melakukan berbagai aksi kekerasan di wilayah Puncak dan Mimika.

Pelaku dan kelompoknya sempat melakukan penyanderaan terhadap 18 karyawan PT Freeport Indonesia di Tower 270, Distrik Tembagapura, beberapa waktu lalu.

“Aksi OPM tersebut menimbulkan ketakutan dan mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk menghambat roda perekonomian dan aktivitas masyarakat,” ujar Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, Selasa (28/4/2026).

Penindakan ini kata dia merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

“Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menekankan pendekatan terpadu antara keamanan dan kesejahteraan, dengan prioritas utama pada perlindungan masyarakat dan percepatan pembangunan di Papua,” ujarnya.