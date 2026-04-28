Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komandan KKB Jeki Murib Penyandera 18 karyawan PT Freeport Tewas Ditembak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |16:39 WIB
Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna
A
A
A

PAPUA - Koops TNI Habema menembak mati Komandan KKB/OPM Jeki Murib Danops di Kampung Pinapa Distrik Omukia, Puncak, Papua Tengah. Pelaku selama ini melakukan berbagai aksi kekerasan di wilayah Puncak dan Mimika.

Pelaku dan kelompoknya sempat melakukan penyanderaan terhadap 18 karyawan PT Freeport Indonesia di Tower 270, Distrik Tembagapura, beberapa waktu lalu.

“Aksi OPM tersebut menimbulkan ketakutan dan mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk menghambat roda perekonomian dan aktivitas masyarakat,” ujar Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, Selasa (28/4/2026).

Penindakan ini kata dia merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

“Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menekankan pendekatan terpadu antara keamanan dan kesejahteraan, dengan prioritas utama pada perlindungan masyarakat dan percepatan pembangunan di Papua,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Anggota KKB DPO Penembakan Sipil Ditangkap di Timika, Didor saat Kabur ke Hutan
15 Warga Tewas di Papua, Komnas HAM: Saksi Sebut Pelaku Berpakaian Loreng!
TNI Murka, OPM yang Menembak Putra Terbaik Papua di Yahukimo Diburu Pasukan Gabungan!
TNI Baku Tembak dengan KKB di Yahukimo, Menko Polkam: Jaga Keamanan Warga!
Anggota KKB di Puncak Jaya yang Serang TNI Ditembak Mati
12 Warga Tewas saat Penindakan KKB, Eks Jenderal Tempur: Proses Hukum jika Ditemukan Pelanggaran!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement