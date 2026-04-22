TNI Baku Tembak dengan KKB di Yahukimo, Menko Polkam: Jaga Keamanan Warga!

YAHUKIMO- Peristiwa baku tembak antara tim gabungan TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua di Kabupaten Yahukimo adalah salah satu upaya untuk menjaga keamanan warga setempat.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Semuanya adalah mereka (aparat) mengamankan penduduk atau warga Indonesia di sini. Karena dengan keamanan yang bisa membuat situasi pembangunan nasional ini bisa dilakukan dengan baik, tentu harus dilakukan oleh TNI, oleh Polri," kata Djamari dikutip, Rabu (22/4/2026).

Dia menegaskan, upaya pengamanan itu akan dilakukan secara berkelanjutan demi terlaksananya agenda pembangunan di Tanah Papua.

Menurutnya, stabilitas wilayah menjadi kunci agar berbagai program prioritas dapat terealisasi secara optimal.

"Upaya itu sudah dilakukan, sedang dilakukan sampai dengan hari ini dan akan dilaksanakan. Sampai kapan? Sampai dengan selesai dan pembangunan supaya bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat kita di sini,” katanya.