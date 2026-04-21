Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

12 Warga Tewas saat Penindakan KKB, Eks Jenderal Tempur: Proses Hukum jika Ditemukan Pelanggaran!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |10:31 WIB
KKB Papua/ist
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menanggapi insiden baku tembak saat penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang berujung menewaskan 12 warga sipil. Ia mendorong dibentuknya tim investigasi.

Mantan jenderal tempur TNI  ini menegaskan, tim dibentuk untuk memastikan seperti apa sebenarnya fakta di lapangan.

Menurutnya, tim investigasi itu pun perlu melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta unsur gabungan termasuk aparat penegak hukum.

"Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi," ujar TB Hasanuddin, Selasa (21/4/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan, tim itu bisa memastikan agar tidak timbul keresahan di tengah masyarakat di tengah beragam laporan yang beredar.

Selain itu, kata dia, tim investigasi diperlukan agar prajurit TNI di Papua tidak terpojok tanpa dasar yang jelas.

"Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas," imbuh dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KKB Teroris tni OPM KKB Papua KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement