12 Warga Tewas saat Penindakan KKB, Eks Jenderal Tempur: Proses Hukum jika Ditemukan Pelanggaran!

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menanggapi insiden baku tembak saat penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang berujung menewaskan 12 warga sipil. Ia mendorong dibentuknya tim investigasi.

Mantan jenderal tempur TNI ini menegaskan, tim dibentuk untuk memastikan seperti apa sebenarnya fakta di lapangan.

Menurutnya, tim investigasi itu pun perlu melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta unsur gabungan termasuk aparat penegak hukum.

"Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi," ujar TB Hasanuddin, Selasa (21/4/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan, tim itu bisa memastikan agar tidak timbul keresahan di tengah masyarakat di tengah beragam laporan yang beredar.

Selain itu, kata dia, tim investigasi diperlukan agar prajurit TNI di Papua tidak terpojok tanpa dasar yang jelas.

"Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas," imbuh dia.