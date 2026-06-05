Latar Belakang Bos BGN Baru dari Sarjana Biologi hingga Militer, Apa Tupoksinya?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) baru. Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, sedangkan Agustina Arumsari dan Trenggono menjadi Wakil Kepala BGN.

Sebelumnya, tiga pucuk pimpinan badan yang mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dicopot lantaran terjerat korupsi. Ketiganya ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) yakni, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan kedua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Nanik S. Deyang yang dipercaya Prabowo sebagai kepala BGN sebelumnya sudah menduduki posisi Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Pertama kali muncul ke publik sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana, Nanik memulai dengan perkenalan sebagai Sarjana Biologi sekaligus menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari para pimpinan BGN dengan latar belakangnya.

"Sebelum saya menuju ke angle utamanya, saya kenalkan diri saya, teman-teman sudah kenal, saya Nanik S Deyang, Sarjana Biologi, ya. Saya ulang, bukan Sarjana Kehutanan, Sarjana Biologi. Kemudian, tadinya Wakil Kepala BGN," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Usai menjelaskan latar belakang keilmuannya, Nanik memperkenalkan deretan pimpinan BGN baru yang membantunya. Susunan pimpinan ini sengaja dibentuk dengan mengombinasikan berbagai keahlian khusus untuk mengawal program gizi pemerintah.