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Korupsi MBG, Kejagung Geledah Rumah Dadan Cs di Jakarta hingga Bandung

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |19:18 WIB
Korupsi MBG, Kejagung Geledah Rumah Dadan Cs di Jakarta hingga Bandung
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung (foto: Okezone)
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JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, 2 eks pimpinan  BGN dan satu orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah di Jakarta hingga Bandung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik saat ini berfokus mencari dokumen dan barang bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti dalam kasus korupsi MBG.

"Lokasi penggeledahan pada beberapa saat yang lalu memang masih berlangsung. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, terus ada di beberapa tempat lain," kata Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Penyidik saat ini masih mendalami barang bukti yang ditemukan dari lokasi penggeledahan. Sejauh ini, tim juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perbuatan para tersangka.

"Apa yang kami dapatkan di situ adalah kami masih fokus pada dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka untuk melengkapi alat bukti yang ada," ujarnya.

Menurut Syarief, lokasi yang digeledah terdiri dari kantor dan kediaman para tersangka. Khusus di Bandung, penggeledahan dilakukan di rumah salah satu tersangka. "Ada kantor, ada kediaman," katanya.

Namun saat ditanya apakah rumah yang digeledah merupakan milik para tersangka, Syarief membenarkannya.  "Kalau kediaman tiga-tiganya sudah," pungkasnya.

 

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