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Nama Pimpinan KPK Terseret Kasus MBG, Fitroh Rohcahyanto: Saya Tidak Bisnis Dapur!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |18:35 WIB
Nama Pimpinan KPK Terseret Kasus MBG, Fitroh Rohcahyanto: Saya Tidak Bisnis Dapur!
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto
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JAKARTA - Nama Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto turut disebut dalam daftar nama yang diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Diketahiui, 20 nama lebih itu beredar di media sosial Instagram dan disebut-sebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sonny Sanjaya.

Menanggapi hal tersebut, Fitroh mengaku tidak mengenal Sony. Menurutnya, ia tidak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

"Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur," kata Fitroh saat dihubungi wartawan, Rabu (10/6/2026).

Fitroh kembali menegaskan, tidak pernah ada komunikasi antara keduanya, terlebih terkait pelaksanaan MBG. "Apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur," tegasnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti usai menyerahkan surat pengajuan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (8/6).

 

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