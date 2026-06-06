Geger! Siswi SD Berseragam Pramuka Ditemukan Tewas Mengenaskan

SRAGEN - Seorang siswi sekolah dasar (SD) berinisal B (11) ditemukan tewas dalam rumahnya di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Peristiwa ini membuat heboh warga setempat.

Bocah perempuan ini diduga tewas akibat tindak kekerasan. Sampai saat ini, polisi masih memburu pelaku serta berupaya mengungkap motif di balik peristiwa tersebut. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam pramuka sepulang sekolah.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh ibu korban, Dewi, yang baru pulang bekerja dari pabrik rokok. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung histeris setelah mendapati anak tunggalnya tergeletak dalam kondisi mengenaskan.

"Kami menemukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun untuk motif dan detail kejadian masih dalam proses pendalaman," ujar Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Catur Agus Yudo Praseno, Sabtu (6/6/2026).

Petugas dari Polsek Jenar bersama tim identifikasi Polres Sragen mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah barang bukti di sekitar rumah korban. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap kronologi kejadian.

Selain mendalami dugaan kekerasan terhadap korban, penyidik juga menyelidiki informasi hilangnya satu unit sepeda motor milik keluarga yang sebelumnya berada di rumah tersebut.