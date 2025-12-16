Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |22:17 WIB
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
Ilustrasi bayi (Foto: Timeofindia)
A
A
A

JAKARTA - Seorang anak berinisial ASA berusia enam bulan tewas diduga dibanting ayahnya, IS (27), di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor D.H. Inkiriwang menjelaskan, pelaku diduga ayah kandungnya berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan para saksi.

"Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit terdekat," kata Victor, Selasa (16/12/2025).

Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan visum dan autopsi guna kepentingan penyelidikan.

Victor menuturkan, saat ini terduga pelaku IS telah diamankan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan.

"Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya

(Arief Setyadi )

      
