HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |13:48 WIB
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
Sayem nenek dari Alvaro Kiano (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nenek Alvaro Kiano, Sayem, mengungkap alibi yang sempat digunakan terduga pelaku pembunuhan cucunya, Alex, yang juga ayah tiri Alvaro. Sayem menyebut Alex sempat berpura-pura membantu mencari Alvaro dan bertingkah seolah tidak mengetahui apa pun terkait hilangnya sang bocah.

“Selama ini Alex terlihat baik, termasuk kepada cucu saya. Tapi setelah Alvaro hilang, dia tetap hadir dan membantu, sehingga sempat menciptakan alibi,” ujar Sayem kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Sebelumnya, Alvaro diduga diculik oleh Alex dengan modus mengajak membeli mainan. Selama proses pencarian, Alex ikut mendampingi keluarga dan polisi ke sejumlah lokasi, termasuk Karawang dan Bogor, untuk menunjukkan seolah-olah dirinya ikut membantu upaya pencarian.

Namun, menurut Sayem, sikap Alex selama ini ternyata hanya untuk menutupi keterlibatannya. Polisi kemudian menemukan bukti-bukti yang menguatkan dugaan bahwa Alex terlibat langsung dalam kasus tersebut, termasuk identifikasi suara di masjid dan keterangan-keterangan lain yang mengarah kepadanya.

 

Halaman:
1 2
      
