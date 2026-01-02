Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok, Polisi Masih Terus Olah TKP

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |21:59 WIB
Usut Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok, Polisi Masih Terus Olah TKP
Penemuan mayat (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Utara menyatakan, masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah kontrakan tempat satu keluarga ditemukan meninggal dunia.

"Kemudian kami melakukan olah TKP hingga malam ini masih berlangsung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (2/1/2026).

Menurut Onkoseno, berdasarkan penyelidikan awal, para korban ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan dalam kondisi meninggal dunia.

"Hasil penanganan awal kami di TKP, tiga korban tersebut meninggal dalam kondisi mulut berbusa dan terdapat ruam kemerahan," ujarnya.

Ia menyebutkan, sejumlah barang bukti telah diamankan untuk mengungkap penyebab kematian para korban.

"Untuk ketiga korban ini sendiri saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan luar dan autopsi di Rumah Sakit Polri," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193252//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-0GhW_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Jasad Sekeluarga di Tanjung Priok, Tubuh Korban Melepuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193240//puslabfor_selidiki_rumah_kontrakan_tempat_sekeluarga_tewas-cmab_large.jpeg
Puslabfor Ambil Sampel Cairan di Rumah Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193229//puslabfor_selidiki_rumah_kontrakan_tempat_sekeluarga_tewas-mclC_large.jpg
Puslabfor Selidiki Rumah Kontrakan Tempat Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193217//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-Nez1_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Olah TKP Bersama Tim Dokkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193212//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-hmEH_large.jpg
Polisi Ungkap Tiga Jenazah Sekeluarga Ditemukan di Ruangan Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193208//satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-PuXt_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Kondisi Mulut Berbusa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement