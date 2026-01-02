Usut Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok, Polisi Masih Terus Olah TKP

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Utara menyatakan, masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah kontrakan tempat satu keluarga ditemukan meninggal dunia.

"Kemudian kami melakukan olah TKP hingga malam ini masih berlangsung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (2/1/2026).

Menurut Onkoseno, berdasarkan penyelidikan awal, para korban ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan dalam kondisi meninggal dunia.

"Hasil penanganan awal kami di TKP, tiga korban tersebut meninggal dalam kondisi mulut berbusa dan terdapat ruam kemerahan," ujarnya.

Ia menyebutkan, sejumlah barang bukti telah diamankan untuk mengungkap penyebab kematian para korban.

"Untuk ketiga korban ini sendiri saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan luar dan autopsi di Rumah Sakit Polri," tutupnya.

(Awaludin)