HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Kondisi Jasad Sekeluarga di Tanjung Priok, Tubuh Korban Melepuh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |19:02 WIB
Polisi Ungkap Kondisi Jasad Sekeluarga di Tanjung Priok, Tubuh Korban Melepuh
Lokasi satu keluarga tewas di Tanjung Priok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi tiga jasad sekeluarga yang ditemukan tewas di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketiga korban diduga meninggal akibat keracunan dengan kondisi tubuh mengalami melepuh.

“Secara kasatmata, ada kondisi tubuh yang melepuh di sekitar tubuh korban,” ujar Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Seno Adji Pradana, kepada wartawan di lokasi, Jumat (2/1/2026).

Namun demikian, Seno belum dapat menjelaskan penyebab pasti melepuhnya tubuh para korban. Ia menyebut kondisi tersebut hanya ditemukan pada ketiga korban yang meninggal dunia.

“Untuk lebih dalamnya nanti yang bisa menjawab adalah hasil pemeriksaan lanjutan. Untuk korban yang selamat tidak ada kondisi seperti itu, hanya pada jenazah saja,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
