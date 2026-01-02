Puslabfor Selidiki Rumah Kontrakan Tempat Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok

JAKARTA – Satu keluarga ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kontrakan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi tersebut.

Berdasarkan pantauan di Jalan Warakas III Gang 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/1/2026), tim Puslabfor mendatangi lokasi sekitar pukul 15.43 WIB. Mereka terlihat membawa sejumlah peralatan untuk keperluan olah TKP.

Petugas kepolisian yang sebelumnya telah berada di lokasi juga tampak memasuki rumah korban. Sejumlah warga sekitar turut mendatangi lokasi untuk menyaksikan proses olah TKP.

Sebelumnya, satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit.