Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Pegawai PPPK di Pondok Gede

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pembunuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berinisial NH (31). Korban ditemukan tewas dalam kondisi berselimut di sebuah rumah kontrakan wilayah Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi.

1. Pelaku Ditangkap

“Pelaku sudah diamankan oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).

Ia menjelaskan, saat ini polisi masih mendalami motif pelaku membunuh korban.

“Ini masih proses terkait tentang apa motifnya. Kami akan meng-update kepada teman-teman sekalian tentang motif, terus bagaimana yang bersangkutan, terus atas dasar apa melakukan pembunuhan terhadap jenazah yang ditemukan di kontrakan kemarin,” ujar Budi.

Ia menambahkan, diduga pelaku beraksi tak seorang diri. Karena itu, penyidik masih bekerja untuk melakukan pendalaman dan mengejar pelaku lain dalam kasus ini.

“Iya, sementara dalam kasus tersebut ada tindakan kekerasan. Nah artinya korban ini dibunuh oleh beberapa orang. Kami mendalami kalau enggak salah kemarin pelakunya ada dua orang ya. Masih dua orang. Nah ini kami coba dalami dari pihak Subdit Jatanras Polda Metro Jaya,” tuturnya.

Diketahui, mayat NH ini ditemukan rekannya berinisial SR pada Rabu (4/2/2026). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, korban merupakan pegawai di RSPAU Halim PK.